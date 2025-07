Dall’Inter al Napoli di Conte: sfuma un obiettivo di mercato

Tra i club di Serie A con obiettivi di classifica simili capita spesso che ci siano anche dei giocatori in comune che piacciono per quanto riguarda il calciomercato. Questo è quanto si sta osservando anche in questa sessione estiva del 2025 con l’Inter che deve sfidare spesso la concorrenza di Napoli, Juve o altre società per i suoi obiettivi.

In particolare il Napoli sembra essere riuscito a chiudere l’accordo per un giocatore che nei mesi scorsi era stato indicato anche come possibile obiettivo dell’Inter. Si tratta di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna che nell’ultimo periodo è uscito dai radar della società nerazzurra per far spazio ad altri profili.

Tra questi c’è Leoni che senza dubbio è un nome che piace moltissimo all’Inter e soprattutto al suo allenatore Cristian Chivu. A questo punto sulla pista Beukema c’è campo aperto per il Napoli di Antonio Conte che, secondo Fabrizio Romano, è ormai pronto a chiudere l’affare con il Bologna al più presto.