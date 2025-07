Svelata la maxi cifra spesa dall’Inter in questo mercato

Come era stato preannunciato nei mesi scorsi, l’Inter è tornata davvero ad investire sul mercato. Sui conti del club nerazzurro è finalmente tornato il sereno, grazie alla sapiente gestione della dirigenza nelle ultime stagioni ed ai risultati sportivi del club nerazzurro ottenuti in ambito internazionale che hanno generato incassi milionari.

Anche se i movimenti in entrata per rinforzare la rosa di Cristian Chivu non sono ancora terminati, va detto che buona parte del budget a disposizione è già stato speso sul mercato. Dei 100 milioni previsti, l’Inter ha sborsato sino a questo momento ben 67,5 milioni di euro così divisi: 14 milioni per Petar Sucic, 23 per Luis Henrique e 24 per Bonny. A questi vanno aggiunti i 6,5 milioni pagati per il riscatto di Zalewski.

Facendo bene i conti, rimarrebbero poco più di 30 milioni di euro da investire per un altro colpo. Tutti gli indizi portano dunque a Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che il Parma valuta 40 milioni e che l‘Inter vorrebbe prendere già questa estate. Allo stesso tempo, qualcosa verrà fatta ancora pure in avanti dove si ricerca un trequartista low cost, molto tecnico e capace di saper saltare l’uomo.

Un ultimo acquisto che verrà finanziato dagli addii degli esuberi. L’Inter ha già incassato 6,5 milioni dai riscatti di Filip Stankovic e Martin Satriano, ma si appresta a piazzare altri calciatori. Aleksandar Stankovic è vicino al Bruges per 10 milioni, Sebastiano Esposito può firmare per il Cagliari per un’operazione da 7 milioni, mentre Buchanan sta per passare a titolo definitivo al Sassuolo per 8 milioni.