Rinnovo e ambizioni: le richieste di Inzaghi a Oaktree

L’Inter termina la sua stagione contro l’Hellas Verona ed è già tempo di pensare al futuro. Simone Inzaghi ha raggiunto il primo Scudetto della sua carriera e ora vuole proseguire la sua esperienza vincente sulla panchina dei nerazzurri. Obiettivi chiari, che il tecnico chiarirà nell’incontro con i vertici di Oaktree, in programma la prossima settimana.

Ne parla il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’ambizione di Inzaghi sarebbe quella di alzare l’asticella nella prossima stagione, che vedrà l’Inter impegnata su ben 5 fronti. Il desiderio ora è quello di puntare al massimo anche in Champions League. Per fare questo, però, servirà un rafforzamento della rosa in fase di mercato.

Da capire quali saranno le scelte di Oaktree in questo senso, mentre non sembrano esserci troppi dubbi sul futuro dello stesso tecnico, con il rinnovo di contratto che aspetta solo il via libera del fondo californiano. Magari con un aumento dell’ingaggio.