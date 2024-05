Oaktree vuole farsi conoscere: contatti con UEFA e FIFA

La prossima settimana sarà l’ora delle riunioni interne per Oaktree, che tornerà in Italia per parlare con i dirigenti dell’Inter. Tuttavia, il fondo è già impegnato a livello diplomatico per farsi conoscere nel mondo del calcio italiano ed europeo.

Ecco perché, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i vertici di Oaktree si sarebbero presentati non solo agli organi di competenza dello sport e del calcio in Italia, ma avrebbero esposto le proprie credenziali anche alla UEFA e alla FIFA.

L’obiettivo è chiaro: mettere subito le cose in chiaro sulla volontà di muoversi nel modo migliore in un mondo finora quasi sconosciuto e di mostrare il desiderio di voler collaborare a ogni livello. Il futuro dell’Inter passa anche da questi rapporti diplomatici.