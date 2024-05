I due fattori che possono portare Gudmundsson all’Inter

Gli appuntamenti tra i vertici di Oaktree e la dirigenza dell’Inter, attesi per la prossima settimana, saranno decisivi per definire le strategie per il futuro, soprattutto in fase di calciomercato. In ogni caso, i nerazzurri hanno già diversi obiettivi sul proprio taccuino, come Albert Gudmundsson del Genoa.

L’islandese ha espresso la volontà di rimanere in Serie A e per l’Inter è il primo obiettivo per l’attacco. Per affondare il colpo, però, serviranno due fattori, come racconta La Gazzetta dello Sport. Il primo è la risoluzione del rebus legato al futuro di Arnautovic, con il suo addio che aprirebbe lo spazio per l’islandese.

L’altro fattore è legato al capitolo uscite, che potrebbe garantire il tesoretto da reinvestire su Gudmundsson. Gli indiziati in questo senso sembrano essere Denzel Dumfries (occhio alla vetrina degli Europei) e Valentin Carboni, valutato almeno 30 milioni di euro.