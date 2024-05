Attesa per Oaktree: i dirigenti vogliono chiudere per Bento

La prossima settimana sarà decisiva in casa Inter per chiarire le linee guida per il calciomercato. C’è da capire se Oaktree deciderà davvero di agire in continuità con la precedente gestion o se ci sarà un cambio di rotta. Lato dirigenza, la sensazione e la speranza è che venga scelta la prima opzione.

Anche perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, c’è una priorità di mercato sulla quale i nerazzurri non vogliono perdere tempo: Bento. Il portiere brasiliano ha già detto sì, ma la concorrenza è tanta, anche in Premier League, e la valutazione è in costante aumento.

L’Inter sta lavorando a livello diplomatico da tempo all’affare, che è già impostato. C’è da limare la richiesta iniziale da 20 milioni di euro, ritenuta troppo alta. L’obiettivo è chiudere la trattativa il prima possibile per assicurarsi l’erede di Sommer. Serve il via libera di Oaktree.