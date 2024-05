L’Inter chiude il suo campionato in casa dell’Hellas Verona. Al Marcantonio Bentegodi va in scena la 38a e ultima giornata di Serie A, con entrambe le squadre che non avranno più nulla da chiedere alla loro stagione.

Inzaghi si prepara a un turnover massiccio con diversi cambi rispetto alla formazione titolare che ha affrontato la Lazio, con solamente 3 giocatori che viaggiano verso la conferma: Bastoni, Barella e Lautaro Martinez. Chance anche per un possibile esordio dal primo minuto per Buchanan.

Queste le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter: