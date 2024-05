L’Inter pensa a un ritorno in attacco: “Utile per la lista UEFA”

Riassestatasi dopo il cambio di proprietà, l’Inter è pronta a ripartire sul fronte del calciomercato con rinnovato vigore. Sul tavolo dei dirigenti ci sono già alcune strade tracciate, ma verranno anche percorse altre piste inedite.

Secondo La Gazzetta dello Sport, in attacco oltre a Gudmundsson, sarebbe da tenere d’occhio l’idea del ritorno di una vecchia conoscenza dell’Inter: Andrea Pinamonti. Retrocesso con il Sassuolo, non reste in Serie B e per i nerazzurri potrebbe avere un valore aggiunto: è utile per la lista UEFA, essendo cresciuto nel settore giovanile del club.

La dirigenza vuole allungare la rosa a disposizione di Inzaghi, in modo da fornire il giusto numero di alternative per affrontare ogni competizione e Pinamonti potrebbe essere il nome giusto. C’è da capire quali potrebbero essere le condizioni dell’affare, con l’Inter che potrebbere prenderlo esclusivamente in prestito.

L’opinione di Passione Inter

La stagione in doppia cifra di Pinamonti è stata una delle poche note positive del disastro Sassuolo. Come quinta punta, allora, potrebbe anche risultare un elemento utile, viste anche le questioni della lista UEFA. Un ruolo simile a quello ricoperto nello Scudetto con Conte, quando però vide il campo con il contagocce.