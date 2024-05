Frosinone-Inter, le PROBABILI FORMAZIONI: il riposo del guerriero

Sarà Frosinone-Inter ad aprire la 36esima giornata di Serie A. Il match si giocherà infatti domani sera nell’anticipo delle 20.45, in una gara molto importante per la formazione laziale in piena corsa per non retrocedere.

Per quanto riguarda i nerazzurri, Simone Inzaghi starebbe pensando a diverse novità rispetto alle scelte di Reggio Emilia. Fra le assenze più rumorose dall’inizio, spicca sicuramente quella di Henrikh Mkhitaryan, titolare nelle ultime 28 giornate di Serie A (ultima panchina a Salerno lo scorso 30 settembre). Inizialmente fuori anche Lautaro Martinez, con la coppia d’attacco che dovrebbe cambiare per intero se confrontata all’ultima sfida.

Queste le probabili formazioni di Frosinone-Inter: