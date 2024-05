Biasin: “L’Inter non arriverà mai alla cifra chiesta da Lautaro”

Intervenuto come ospite nella trasmissione di Cronache di Spogliatoio, “L’ascia raddoppia”, Fabrizio Biasin, sempre vicino al mondo Inter, ha parlato del rinnovo di Lautaro Martinez. La trattativa è ancora in corso e il giornalista si è detto positivo sull’esito della vicenda, pur sottolineando come la richiesta dell’argentino, 10 milioni di euro, sia troppo alta per il club nerazzurro.

Queste le sue parole:

“Con Lautaro per forza di cose c’è una trattativa in corso. Perché da una parte c’è una richiesta importante e dall’altra parte chi cerca la quadra giusta per non sforare un limite che non si può sforare. Non si arriverà mai a dare 10 milioni all’anno a Lautaro. Questa cosa l’Inter non la vuole fare e non la può fare. Non voglio banalizzare, ma credo che piano piano si arriverà a venirsi incontro. Magari non saranno 9, ma 9,5, non so, ma la certezza è che non hanno nessun genere di ansia in questo momento. Mancano 2 anni di contratto? In questo momento non c’è nessun tipo di apprensione, perché Ausilio conosce Camano da trent’anni. Stessa con cosa con Barella e Beltrami. Pensano di trovare una soluzione”.