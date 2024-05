L’Inter comincia a incassare: “Cessione da 5 milioni”

Lucien Agoumé può essere il primo giocatore a permettere all’Inter di incassare nel prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista francese, infatti, è passato al Siviglia in prestito con diritto di riscatto per 8 milioni durante la sessione invernale e potrebbe rimanere in Andalusia per il prosieguo della carriera, alla scadenza dell’accordo prevista il 30 giugno.

Lo riporta il Mundo Deportivo, secondo cui il tecnico degli spagnoli, Quique Sanchez Flores, avrebbe già dato l’assenso alla permanenza del classe 2002 che ultimamente si sta mettendo in luce. Tutto dipenderà, in questo senso, dalla possibilità che l’attuale allenatore rimanga o meno sulla panchina del Siviglia e una decisione in tal senso verrà presa a fine stagione.

Il giocatore gradirebbe continuare la sua carriera con i biancorossi, ma bisognerà discutere sulle cifre. Il club spagnolo non sembra disposto a versare gli 8 milioni previsti nelle casse dell’Inter e non andrà oltre i 5 milioni di offerta. L’Inter, dal canto suo, potrebbe accettare vista la scadenza del contratto di Agoumé nel 2025 e preferirebbe una cessione definitiva rispetto a un nuovo prestito.