CINQUE giocatori dell’Inter in ritiro in anticipo: c’è un assente

Anche se il Mondiale per Club è sembrato essere un primo assaggio, la stagione 2025/2026 dell’Inter inizierà ufficialmente questa settimana. Il giorno del ritiro ad Appiano Gentile è previsto per sabato 26 luglio, ma alcuni giocatori saranno al centro sportivo già mercoledì.

Si tratta dei quattro che hanno lasciato prima la squadra durante il Mondiale per Club, a causa degli infortuni, ovvero: Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu. A questi potrebbe aggiungersi anche il nuovo acquisto Bonny.

All’appello, in realtà, mancherebbe Frattesi. Per il centrocampista, però, è stato concesso qualche giorno di riposo in più, dopo l’operazione all’ernia alla quale si è sottoposto da poco.