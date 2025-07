Inter, c’è margine per Leoni: “Scelta la contropartita”

Dopo l’accordo con il Parma per il trasferimento di Ange-Yoan Bonny alla corte di Cristian Chivu, l’Inter torna a bussare nuovamente alla porta del club ducale per chiedere un altro giovane talento presente nelle loro fila. Si tratta del promettente difensore Giovanni Leoni che nonostante abbia appena 18 anni ha fatto vedere grandi cose in Serie A.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento al difensore del Parma visto che è un uomo-mercato per via delle tante richieste che ci sono su di lui da parte di grandi club. Oltre al Milan e al Liverpool c’è l’Inter che si trova in pole position ma la società emiliana non vuole cederlo a cuor leggero.

La richiesta economica per vendere subito Leoni è di 40 milioni di euro, una cifra troppo alta per l’Inter che è presa anche da altre trattative e così sta cercando di abbassare questa cifra inserendo una contropartita tecnica. Al Parma piace molto Sebastiano Esposito oltre al quale bisognerà offrire più di 30 milioni per strappare il sì al club emiliano.