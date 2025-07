Zazzaroni SVELA la strategia del Napoli nell’affare Lookman

Sono giorni che i tifosi di Inter, Napoli e Atalanta restano sulle spine in attesa di novità legate al futuro di uno dei migliori calciatori in Serie A come Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha già un accordo con l’Inter e vorrebbe fare un passo in avanti rispetto alla Dea dopo che già un anno fa si era impuntato per andare al PSG.

Nei giorni scorsi il Napoli aveva provato a inserirsi puntando sul mancato accordo tra i club nerazzurri per differenti valutazioni economiche dell’operazione. Ora arriva però un grosso aggiornamento da Ivan Zazzaroni che svela quali siano le reali intenzioni della società partenopea grazie a una sua fonte di Dimaro (sede ritiro azzurro).

Come si vede nel suo post Instagram, il direttore del CorSport ha avuto un’informazione in merito al Napoli che nell’affare Lookman non ha avuto contatti recenti. L’attaccante oggi all’Atalanta vuole infatti soltanto trasferirsi all’Inter e ora starà tutto nelle mani di Oaktree per provare un rilancio utile ad accordarsi con la dirigenza bergamasca.