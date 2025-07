Calhanoglu atteso a Milano: incontro chiave con Marotta

Uno dei grandi temi del calciomercato dell’Inter in questa sessione estiva è ovviamente quello legato ad Hakan Calhanoglu. Il regista turco da diverse settimane viene ormai indicato come un possibile partente dalla rosa nerazzurra ma il club non ha ancora accettato nessuna offerta ufficiale per lui nonostante le molte voci.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere della Sera, sarà fondamentale l’incontro che si terrà questa settimana tra il calciatore ex Milan e il presidente Marotta. Calhanoglu è infatti atteso a Milano per la ripresa degli allenamenti e sarà uno dei primi ad arrivare assieme ai compagni che come lui non hanno giocato il Mondiale per Club.

Da questo incontro tra Marotta e Calhanoglu è attesa una presa di posizione definitiva e formale del numero 20 dell’Inter. Le sirene dalla Turchia, prima del Galatasaray e poi del Fenerbahce non sembrano aver dato fastidio al regista nerazzurro che però mercoledì dovrà metterci la faccia e dire quali sono le sue intenzioni.