Questa mossa di Chivu cambia il futuro di un giocatore all’Inter

L’arrivo di Cristian Chivu ha da subito portato novità interessanti nel mondo Inter, nonostante il tecnico abbia lavorato relativamente poco con la squadra. Tuttavia, già al Mondiale per Club si è vista la volontà di pensare una squadra diversa e anche le mosse di mercato stanno andando in questa direzione.

Le variazioni tattiche e filosofiche dell’allenatore rumeno, però, avranno effetto anche su alcuni giocatori presenti in rosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Lookman potrebbe portare a un tridente pesante con Lautaro e Thuram, ma al tempo stesso non escluderebbe un sistema più equilibrato, con un centrocampista sulla trequarti.

Il candidato principale sarebbe Mkhitaryan, in teoria, ma non è da escludere che Chivu voglia provare Frattesi in quel ruolo. Nella posizione di mezz’ala-trequartista, potrebbe avere una nuova vita, rilanciando la sua carriera in nerazzurro dopo troppe panchine sotto la gestione Inzaghi.