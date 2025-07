Annuncio di Biasin sul rialzo dell’offerta per Lookman

Sono giorni bollenti in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato con un focus soprattutto su Ademola Lookman che è l’obiettivo principale del club nerazzurro per quanto riguarda i colpi in entrata. Alla prima offerta da 40 milioni di euro, l’Atalanta ha però risposto chiedendo un aumento perché questa cifra non basta.

Sul suo account X Fabrizio Biasin ha svelato quelle che sono le strategie dell’Inter e le ultime novità in merito a questo affare per l’attaccante nigeriano. Secondo il giornalista vicino al mondo nerazzurro, non sono previsti nemmeno per oggi dei rialzi da parte di Marotta e Ausilio rispetto a quella prima proposta pari a 40.

L’Atalanta però è ferma e continua ad aspettarsi un rilancio per far sì che questa seconda offerta sia più vicina alla loro richiesta di almeno 50 milioni di euro e in questo scenario potrebbero magari essere importanti anche i bonus. Lookman dal canto suo vuole l’Inter, ha già l’intesa di ingaggio e si è promesso ai nerazzurri.