Marotta ammette: “Calhanoglu non vorrei diventasse un caso”

A margine di un evento di presentazione della partnership con BYD il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, è stato fermato dai giornalisti presenti e ha inevitabilmente dovuto rispondere anche ad alcune domande sul calciomercato della sua squadra con i temi preponderanti che sono stati ovviamente Lookman e Calhanoglu. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Sky.

“Calhanoglu? Non vorrei che diventasse un caso quando un caso non lo è, anche per rispetto del ragazzo e dell’Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, forse sono più mediatiche che altro… Al momento non c’è nessuna richiesta, quindi nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo Calhanoglu il 23 a Milano e poi ci confronteremo. Ci parliamo sempre e gli abbiamo detto che l’Inter non ha manifestato la volontà di mandarlo via. Lookman? Ne parleremo prossimamente”.