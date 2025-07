TMW: “C’è anche l’Inter in corsa per Xavi Simons”

Ormai è noto da tempo che l’Inter è alla ricerca di un rinforzo offensivo da regalare a Cristian Chivu per la prossima stagione. Il profilo scelto è quella di una seconda punta che possa portare dribbling e occasioni da gol come Ademola Lookman dell’Atalanta che rimane il primissimo obiettivo della dirigenza nerazzurra.

I colleghi di TMW hanno però rilanciato quest’oggi un’altra ipotesi per l’attacco dell’Inter: si tratta di una pista che porta direttamente a Lipsia visto che anche Xavi Simons sarebbe finito nel mirino di Ausilio e Marotta. Il talento olandese classe 2003 potrebbe lasciare il club tedesco in questo anno in cui non giocherà le coppe.

Simons ha infatti ancora solamente due anni di contratto col Lipsia e la società tedesca potrebbe accettare di lasciarlo partire per non arrivare nel 2026 con soli 12 mesi di contratto restanti e perdere quindi la chance di ottenere un grosso incasso visto il grande talento dell’olandese ex PSG e cresciuto al Barcellona.