Pedullà ATTACCA Calhanoglu: “Poco rispetto per l’Inter”

Sui tavoli delle trattative di mercato nella sede dell’Inter tiene sempre grande risalto la questione Hakan Calhanoglu che, pur venendo sempre confermato dai dirigenti nerazzurri, continua ad essere accostato a tante squadre turche: prima era il Galatasaray mentre ora c’è il Fenerbahce che spinge per il regista nerazzurro.

In occasione dell’ultimo video di aggiornamento sul calciomercato, il giornalista Alfredo Pedullà ha di fatto criticato Calhanoglu per questo suo comportamento verso le voci di mercato e ha affermato che stia portando poco rispetto all’Inter. Queste tutte le dichiarazioni estrapolate dal suo canale YouTube ufficiale:

“Vorrei capire cosa vuol fare da grande Calhanoglu che non credo abbia avuto molto rispetto per l’Inter. La società è stata molto chiara con lui: servono i soldi. Passare dalla proposta del Galatasaray al Fenerbahce mi sembra una cosa ardita ma per uno che è andato a scadenza di contratto col Milan e ha firmato con l’Inter significa che professionalmente non ci sono problemi, aspettiamo l’evolversi della situazione”.