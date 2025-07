Fabrizio Romano ufficializza la cessione dell’Inter

In seguito ad una trattativa durata più del previsto, l’Inter nelle scorse ore ha finalmente raggiunto l’accordo per una cessione che a breve diventerà ufficiale.

Ad annunciare l’intesa raggiunta tra i due club ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Come svelato dal giornalista, Inter e Bruges hanno trovato la quadra per la cessione di Aleksandar Stankovic che si trasferirà in Belgio per un affare complessivo da 10 milioni di euro.

L’Inter avrà la possibilità di esercitare una recompra per riportare eventualmente a casa il centrocampista serbo. Il club belga ha già prenotato le visite mediche per il classe 2005 e renderà ufficiale il nuovo acquisto durante le prossime ore.

Per quanto riguarda i dettagli della recompra, come specificato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrà riacquistare Stankovic entro le prossime due stagioni: nel 2026 per 23 milioni, mentre nel 2027 l’opzione salirà a 25 milioni. Il club nerazzurro, inoltre, si è garantito una percentuale di rivendita pari al 10%.