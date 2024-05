Clamoroso: salta il Mondiale per Club? Cosa sta succedendo

Il Mondiale per Club 2025, prima edizione con il nuovo formato in programma negli Stati Uniti dal giugno al luglio del 2025, sta andando incontro a problematiche impreviste. L’ultima è parecchio rilevante perché chiama in causa i calciatori stessi che saranno chiamati a disputare il torneo.

Secondo quanto riporta il The Times, infatti, due organizzazioni come Fifpro (sindacato internazionale dei calciatori) e l’associazione World Leagues minacciano azioni legali nei confronti della FIFA se il formato dovesse essere confermato. Il contenuto della protesta è riassunto in una lettera inviata congiuntamente alla FIFA, nella quale si afferma che il calendario di partite sia arrivato oltre la saturazione, causando danni economici ai campionati domestici e creando seri rischi di infortuni ai calciatori.

Nella missiva, la FIFA viene accusata di prendere decisioni solo in base ai propri interessi economici e chiede al Consiglio di riprogrammare la competizione, riaprendo al contempo le discussioni sul calendario delle gare internazionali. Il Consiglio si svolgerà a Bangkok la prossima settimana. Se ciò non dovesse accadere, Fifpro e World Leagues minacciano azioni legali contro la FIFA, con consulenze legali esterne peraltro già avviate.

Al Mondiale per Club parteciperebbero 32 squadre e 2 italiane, ovvero Inter e Juventus, con un incasso minimo garantito da circa 50 milioni di euro.