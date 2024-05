Denis: “L’Inter ha contattato De Zerbi. Lo so per certo”

L’ex attaccante German Denis, compagno di Roberto De Zerbi al Napoli nel 2009-10 e amico dell’attuale allenatore del Brighton, ha raccontato un aneddoto risalente a più di un anno fa che tira in ballo anche l’Inter.

Ospite a Sportitalia, infatti, l’argentino ha affermato con certezza: “Quando Inzaghi la stagione scorsa era in bilico, l’Inter ha contattato Roberto De Zerbi. So per certo che lui ha detto no all’Inter perché è un grande tifoso del Milan“.

La rivelazione fa riferimento al periodo in cui i nerazzurri erano in crisi e la figura di Simone Inzaghi veniva messa in discussione, prima del grande percorso in Champions League e del filotto primaverile in campionato, trampolino di lancio verso la splendida cavalcata attuale che ha portato lo scudetto della seconda stella.