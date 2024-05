Rinnovo da record per Barella: anticipa Lautaro e Inzaghi

Alla fine sarà Nicolò Barella a dare il via ai rinnovi in casa Inter, come anticipato anche da Piero Ausilio durante l’intervista di alcuni giorni fa. Il centrocampista sarà il primo a firmare, anche perché l’accordo è pronto da settimane.

Lo rivela La Gazzetta dello Sport, che racconta come il nuovo contratto renderà Barella il giocatore italiano più pagato della Serie A: 6,5 milioni di euro di ingaggio, più bonus facili da raggiungere e prolungamento fino al 2029. Barella rappresenta l’identità (nero)azzurra del club e la firma arriverà nelle prossime settimane.

Non sono serviti troppi incontri con l’agente Alessandro Beltrami, dal momento che nella testa di Barella c’è sempre stata solo l’Inter. Sempre secondo la Rosea lui è proiettato sul suo futuro all’Inter e in Nazionale fino al Mondiale 2026 e oltre. Quando, nel 2027, compirà 30 anni sarà il tempo di tirare un primo bilancio, ma per ora Barella è totalmente immerso nel mondo nerazzurro.