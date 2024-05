UFFICIALE – Correa torna all’Inter nella prossima stagione

C’era ancora un’ultima speranza in casa Inter per la permanenza di Joaquin Correa all’Olympique Marsiglia, anche nella prossima stagione,ma è sfumata. Il riscatto dell’attaccante argentino, attualmente in prestito, era legato alla qualificazione in Champions League del club francese, svanita ufficialmente ieri sera.

I transalpini, infatti, sono stati eliminati dall’Atalanta nelle semifinali di Europa League e in campionato sono ormai matematicamente esclusi dalla corsa a un piazzamento valido per la Champions League. Per Correa, la cui stagione al Marsiglia è stata molto deludente, si prospetta un mesto ritorno a Milano.

Ora, l’Inter dovrà trovare il modo di piazzarlo sul mercato la prossima estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto con i nerazzurri.