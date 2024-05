L’Inter chiama Bento: ora il percorso per il portiere è definito

L’Inter fa sul serio e chiama lo staff di Bento Matheus Krepski. Il portiere dell’Athletico Paranaense è da tempo un obiettivo dei nerazzurri che ora sembrano intenzionati all’affondo per portarlo in Italia la prossima estate. L’obiettivo non è prendere una riserva, ma assicurarsi il titolare del futuro.

D’altronde, come racconta La Gazzetta dello Sport, l’operazione è molto importante a livello economico e ora l’Inter sembra avere più chiaro il percorso per arrivare a lui. La clausola da 60 milioni di euro potrà essere superata e il prezzo che sembra essere giunto alle orecchie di Marotta e Ausilio si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

L’Athletico Paranense sa dell’interesse dei nerazzurri e, nonostante sia una delle botteghe più care del Sudamerica, ma ha assicurato a Bento, tifoso della squadra brasiliana, che cercherà di accontentare il desiderio del portiere di trasferirsi in Europa.

L’Inter è una meta gradita per il portiere e i nerazzurri cercheranno di racimolare la cifra necessaria con alcune cessioni collaterali di giovani attualmente in prestito. A poter scombinare i piani dei nerazzurri, però, c’è la concorrenza di club economicamente più forti, che potrebbero far saltare il banco con un’offerta più alta.