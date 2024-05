Al via il piano rinnovi dell’Inter: c’è solo un nodo da sciogliere

La stagione sta volgendo al termine e l’Inter prepara già i piani per il futuro. Sul banco, prima di ogni altra cosa, ci sono alcuni rinnovi strategici per il progetto del club nerazzurro. Tre in particolare: Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il centrocampista l’accordo da 6,5 milioni di euro più bonus è definito già da tempo e sarà il primo a firmare. Per Lautaro Martinez, invece, manca l’intesta definitiva, ma non c’è preoccupazione in casa nerazzurra: il giocatore chiede 10, l’Inter offre 8; quasi certo che l’accordo arrivi a metà strada. Anche per lui il prolungamento dovrebbe essere fino al 2029.

Una formalità, invece, il rinnovo di Simone Inzaghi, con il nuovo contratto da 2 stagioni più 1, che porterà a un aumento dello stipendio fino a 6,5 milioni di euro. L’unico nodo da sciogliere in casa Inter, allora, è quello riguardante Denzel Dumfries.

Le trattativa con l’olandese, in scadenza nel 2025, si sono arenate mesi fa, quando l’esterno fece una richiesta da 5 milioni di euro, ritenuta troppo alta. Nelle ultime settimane, il giocatore sembra essere tornato sui suoi passi, ma ancora non c’è segnale di intesa. L’ipotesi di una sua partenza in estate si fa sempre più concreta.