Sanchez può restare in Italia. Dal Cile: “Due club su di lui”

Non sembrano esserci troppi dubbi sul futuro di Alexis Sanchez, nonostante Piero Ausilio abbia lasciato uno spiraglio su una sua possibile permanenza negli scorsi giorni: il cileno lascerà l’Inter al termine del suo contratto, in scadenza a fine stagione.

E dal Cile arrivano alcune indiscrezioni sul suo possibile futuro Il sito La Tercera, in particolare, parla di due opzioni per l’attaccante, entrambe dei ritorni al passato: il River Plate e l’Udinese. Sullo sfondo sembrano esserci anche dei club brasiliani, con il Gremio in testa alla lista dei possibili interessati.

Il ritorno in Sudamerica non è da escludere, ma, dal canto suo, Sanchez sembra essere ancora convinto di poter giocare ancora in Europa, e in un club che possa concedergli maggiore minutaggio rispetto a quello offerto dall’Inter in questa stagione. Ecco perché, l’ipotesi Udinese potrebbe essere la più allettante al momento.