Chi è Luca Di Maggio, la mezzala di qualità dell’Inter Primavera

Gli inizi

Luca Di Maggio nasce a Segrate il 31 marzo 2005. Centrocampista, destro di piede, è tra i titolari indiscussi dell’Inter Primavera di Cristian Chivu. Prodotto del vivaio nerazzurro, comincia a mettersi in mostra già nell’Under 17 nel 2021, dove colleziona 28 presenze condite da 10 gol e 4 assist. L’ottima annata e le necessità della Primavera dopo le cessioni di Cesare Casadei e di Giovanni Fabbian, lo fanno salire direttamente in Under 19.

Le difficoltà dello scorso anno non lo aiutano, parte come riserva giocando un totale di 33 partite di cui solo 5 dal primo minuto. Nonostante questo riesce a trovare un gol e un assist in Campionato e una rete in Coppa Italia. Viene mandato anche in Under 18 a dare una mano e non si tira indietro: sei presenze, un gol e 5 assist nella sua categoria.

Questa stagione

Quest’anno il vento è cambiato. Di Maggio è un titolare fisso della squadra di Chivu. Il suo ruolo lo scorso anno era spesso preso da Issiaka Kamate e successivamente da Ebenezer Akinsanmiro. Quest’anno con il fatto che Kamate è stato spostato ala destra, il ruolo di mezzala è tutto suo. In Campionato si è già messo in mostra, segnando 3 gol in appena 5 partite. Le ultime due reti sono arrivate consecutivamente, contro Frosinone e Torino. Due match in cui indossava anche la fascia di Capitano al braccio date le varie assenze. Un ottimo inizio di stagione per il classe 2005.

Con l’Italia

Di Maggio ha già vestito la maglia azzurra della Nazionale. Con la maglia dell’Italia si è già messo in mostra, partendo con l’Under 15 con cui ha segnato 2 gol in appena 3 partite. Con l’Under 17 ha collezionato 18 presenze realizzando 5 gol. Dopo sole 4 partite con l’Under 18, fa ormai parte dell’Under 19 dove al momento è sceso in campo quattro volte.