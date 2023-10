Verso Inter-Benfica, Inzaghi ha già in testa gli undici titolari

Simone Inzaghi ha risposto alle critiche ricevute dopo la sconfitta con il Sassuolo con un netto 4-0 alla Salernitana. È già tempo di pensare alla Champions League, perché a Milano martedì arriva il Benfica. Il tecnico nerazzurro ha già pensato alla formazione titolare, motivando così il turnover fatto nella gara di ieri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe scendere in campo la formazione titolare. In difesa è infatti pronto a tornare Alessandro Bastoni, che completerà il reparto assieme a Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Il francese sarebbe infatti in vantaggio su Matteo Darmian, verso la panchina considerando anche il momento di Denzel Dumfries. A centrocampo torna Mkhitaryan assieme a Barella e a Calhanoglu, nonostante la botta rimediata ieri. Sulla sinistra pronto a tornare Federico Dimarco e davanti assieme a Thuram ci sarà Lautaro Martinez, relativamente in forma.