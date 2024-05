Sky – Nuova clausola tra Oaktree-Zhang: penale da 50 milioni

E’ giunto il giorno della definitiva scadenza del prestito tra Oaktree e Zhang. Nel caso in cui il presidente dell’Inter non riuscisse a rifinanziare i circa 375 milioni di euro interessi compresi, Suning perderà il controllo del club nerazzurro in favore del fondo californiano.

Nei giorni scorsi, quando sembrava ad un passo l’accordo per un nuovo finanziamento con Pimco, sono giunte delle improvvise ed inaspettate difficoltà che hanno mandato in fumo la trattativa. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, oltre alla famosa clausola sulla percentuale del 20% in mano ad Oaktree sulla rivendita del club, ve ne sarebbe un’altra che spiegherebbe quanto avvenuto negli ultimi giorni.

Nel prestito del 2021 tra Oaktree e Zhang, infatti, sarebbe stata inserita una penale da circa 50 milioni di euro in caso di rifinanziamento fatto con una terza parte, in questo caso Pimco. Questo spiegherebbe perché nei giorni scorsi la trattativa tra il fondo e Suning per un nuovo prestito sia saltata.