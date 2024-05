Inter, Zhang ha un ultimo tentativo: cosa filtra da Oaktree

E’ giunto il giorno in cui si decide il futuro dell’Inter. Se Zhang non riuscirà a restituire entro oggi il prestito schizzato con gli interessi sui 375 milioni di euro ad Oaktree, sarà costretto a perdere la proprietà del club nerazzurro in favore del fondo californiano.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nelle mani di Suning sarebbe rimasto un solo ultimo tentativo disperato sino a questo momento rifiutato dallo stesso Zhang. L’attuale scenario, però, non lascia altra scelta al presidente nerazzurro: “Convincere Oaktree per un’estensione breve del prestito, a tassi più alti rispetto a quelli attuali, di fatto un ponte per poter gestire in prima persona la cessione”.

In questo momento, infatti, questa si presenta dinnanzi a Zhang come l’ultima possibile soluzione a disposizione. Nonostante ciò, da Los Angeles non sembra comunque esserci una grande apertura. L’impressione è che Oaktree, a maggior ragione dopo i toni utilizzati dal presidente dell‘Inter nel comunicato di due giorni fa, difficilmente risponderà positivamente davanti ad una nuova richiesta di Suning.

Per il club nerazzurro, insomma, il destino sembra segnato: l’Inter – salvo clamorosi colpi di scena – passerà sotto la proprietà di Oaktree.