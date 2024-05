Il primo compito di Oaktree all’Inter: cosa aspettarci sul mercato

A poche ore dalla scadenza definitiva del prestito con Oaktree, Steven Zhang si appresta a salutare l’Inter. Il margine per riuscire a salvare la proprietà nerazzurra è davvero ridotto e nelle prossime ore il fondo potrà, come da accordi, escutere il pegno.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, le procedure in Lussemburgo sono molto rapide: “entro 24/48 ore, Oaktree potrà annunciare di aver acquisito la proprietà di Grand Tower e quindi dell’Inter”. Nonostante la volontà del fondo sia quella di cedere il club – pare ci sia già l’interesse di un acquirente arabo – dovrà comunque convocare un’assemblea degli azionisti per sostituire i membri del CdA nominati da Suning con nuove persone.

Uno dei principali temi che la proprietà americana dovrà eventualmente affrontare, riguarda il calciomercato. Oaktree dovrà prima discutere con il management gli obiettivi a breve e lungo termine. A quel punto si capire quale sarà il budget messo a disposizione della dirigenza, ma soprattutto se vorrà mantenere l’attuale piano di crescita oppure se vorrà accelerare l’opera di risanamento economico.