Repubblica: “Oaktree riparte da Marotta. Mercato non risentirà”

Sta per iniziare ufficialmente l’era di Oaktree come nuovo proprietario dell’Inter. Il tempo a disposizione nelle mani di Steven Zhang per restituire il finanziamento stipulato nel 2021 scade quest’oggi e così il fondo californiano potrà escutere il pegno sulle azioni del club nerazzurro.

Uno scenario che ha generato grande incertezza tra i tifosi interisti negli ultimi giorni, ma sul quale fonti vicine ad Oaktree hanno fatto chiarezza. Come riportato da La Repubblica, infatti, pare che il gruppo statunitense – in attesa di trovare un nuovo compratore – non abbia intenzione di penalizzare il club.

Persone vicine al fondo, come spiegato dal quotidiano, hanno fatto sapere che verrà ribadita la massima fiducia all’attuale dirigenza, a partire da Beppe Marotta che continuerà a giocare un ruolo chiave. Per quanto riguarda il mercato, invece, è stato garantito che quello della prossima estate non risentirà del cambio di proprietà rispetto ai piani elaborati negli ultimi mesi.