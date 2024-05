Oaktree vuole evitare azioni legali: maxi indennizzo a Zhang

Il tempo a disposizione è quasi scaduto: se al termine della giornata odierna Suning non avrà restituito il prestito concesso nel 2021 da Oaktree, l’Inter passerà ufficialmente nelle mani del fondo americano come stabilito dall’accordo tra le due parti.

Oaktree è pronto ad escutere il pegno sulle azioni del club nerazzurro e diventare nuovo proprietario. Prima, però, dovrà pagare un indennizzo alla famiglia Zhang che corrisponde alla differenza fra il valore assegnato all’Inter e il debito maturato negli anni nei propri confronti da Suning.

Stando a quanto riportato questa mattina da la Repubblica, per evitare che la vicenda possa proseguire in tribunale con azioni legali da parte di Zhang, Oaktree sarà aperto ad accettare un accordo più favorevole a Suning in fase di valutazione dell’Inter.