Dumfries che partenza! Inzaghi si gode il suo treno

Forse non se ne parla abbastanza ma chi ha iniziato al meglio la stagione è Denzel Dumfries. In tanti, dopo l’arrivo di Juan Cuadrado, pensavano giocasse molto meno, contando anche la duttilità di Darmian. Il colombiano però si è infortunato quasi subito, ma l’olandese ha solo approfittato di questa situazione.

In Campionato in sole sei partite ha già collezionato due gol, contro Cagliari e Sassuolo, e due assist contro Monza e Milan. Anche nella gara di ieri si è reso protagonista, provando la conclusione o cercando gli inserimenti di testa. Proprio poco prima di essere sostituito ha recuperato un pallone prima perso, servendolo poi a Lautaro Martinez che ha trovato il gol.

L’unica gara sbagliata è stata quella contro la Real Sociedad, partita in cui tutta la squadra era molto in difficoltà. Non va poi dimenticato che anche quando è partito con la Nazionale ha fatto molto bene. Con l’Olanda in due partite contro Grecia e Irlanda del Nord è riuscito a realizzare tre assist. Dumfries è probabilmente tra i giocatori più in forma dell’Inter. Per Cuadrado, quando tornerà, sarà molto difficile trovare una maglia da titolare.