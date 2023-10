Verso Inter-Benfica, Cuadrado prova a recuperare: le condizioni

Dopo la grande vittoria in Campionato, l’Inter dovrà subito concentrarsi sulla Champions League. Martedì infatti i nerazzurri affronteranno il Benfica, già incontrato lo scorso anno. Dalle ultime partite si è capita l’importanza di avere una rosa lunga, Inzaghi ha la fortuna di averla ma deve fare i conti con diversi infortuni.

Marko Arnautovic per un bel po’ non sarà disponibile, mentre Juan Cuadrado si prepara a tornare. Il colombiano manca da tempo, e nonostante sulla fascia destra ci sia abbondanza e Dumfries stia facendo molto bene, la sua qualità può sempre tornare utile. Il colombiano dovrebbe recuperare dallo stop per la tendinite rimediato nella sosta nazionale di settembre. Come riporta calciomercato.com, oggi sosterrà l’ultimo test alla Pinetina per poter tornare tra i convocati.

Frattesi invece non sarà della gara. Dopo il risentimento ai flessori della coscia destra che gli ha fatto saltare il match di Salerno, Inzaghi non vuole rischiarlo. Il centrocampo dell’Inter è folto e il tecnico preferisce andare con prudenza considerando i tanti impegni dei nerazzurri in questo periodo.