Nainggolan senza freni: “All’Inter società e gente contro di me”

Radja Nainggolan è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro. Il Ninja arrivava dalla Roma, sotto esplicita richiesta di Luciano Spalletti. Purtroppo a Milano non si è mai riuscito a vedere il miglior belga, e Nainggolan al podcast Caffettino, ha spiegato il perché: “La Roma mi ha cambiato la vita: avevo tutto ciò che mi serviva per essere felice. C’era unagrande squadra, guadagnavo bene, e i tifosi mi adoravano. In una città in cui potevo divertirmi come volevo senza che nessuno mi rompesse “le scatole”. Fuori dal campo potevo fare quello che mi pareva, bastava poi che dessi il massimo in campo. A Roma avevo trovato la mia dimensione, poi sono andato all’Inter e e hanno iniziato a “rompermi” per ogni cosa, dalla società alla gente. Non ero a mio agio”