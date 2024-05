Inzaghi fa tris: è ancora allenatore del mese di Serie A

Altro riconoscimento per Simone Inzaghi nel mese, in cui è arrivata ufficialmente la vittoria dello Scudetto con l’Inter. Il tecnico è stato eletto “Coach of the month” di aprile dalla Lega Serie A, per la terza volta in questa stagione.

Nessun altro allenatore ha ricevuto così tante volte il premio in questa stagione, con il solo Thiago Motta a essere stato insignito per più di una volta. Inzaghi aveva già trionfato nei mesi di gennaio e ottobre. La consegna del trofeo avverrà prima di Inter-Lazio, 37a giornata di Serie A, in programma il 18 o il 19 maggio.