Romano annuncia la prima cessione dell’Inter: “Addio concreto”

Nuovo aggiornamento sul calciomercato dell’Inter. A riportare un’ultima indiscrezione è Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di trasferimenti internazionali. Ai microfoni di Caught Offside, questa mattina ha riportato un’importante notizia che riguarda una possibile cessione dei nerazzurri in vista della prossima estate.

Secondo Romano, infatti, la prima vera cessione che l’Inter potrebbe mettere a segno – esclusi dunque i tanti calciatori che andranno via per la scadenza del contratto – riguarda Denzel Dumfries. Il giornalista ha spiegato che ad oggi non esiste alcun accordo per il rinnovo con i nerazzurri, sebbene di recente vi sia stata un’apertura da parte del suo entourage a rivedere al ribasso la proposta economica per il nuovo contratto.

Come spiegato da Romano, la destinazione più calda rimane il Manchester United: “Denzel Dumfries può lasciare l’Inter visto che non c’è accordo sul rinnovo di contratto. L’addio è una possibilità concreta. Mi è stato detto che lo United non prenderà una decisione ora ma nelle prossime settimane: solo allora si potrà sapere se i Red Devils decideranno di investire in un esterno destro basso questa estate”.