Il nuovo colpo dell’Inter in attacco dalla Premier League

Stando alle premesse delle ultime settimane, l’Inter potrebbe muoversi per un colpo importante in avanti la prossima estate. Come sappiamo, l’obiettivo del club nerazzurro è quello di confermare nel reparto avanzato quattro centravanti di ruolo, a cui eventualmente aggiungere uno dei giovani della Primavera o dei ragazzi mandati in prestito nell’ultima stagione.

Con i confermatissimi Lautaro Martinez e Thuram e l’arrivo di Mehdi Taremi a costo zero, Marko Arnautovic rimane il primo indiziato a lasciare l’Inter in estate. La sua cessione, infatti, andrebbe a sbloccare numericamente alcuni degli obiettivi sull’agenda dei nerazzurri. Tra tutti spicca il nome di Albert Gudmundsson, attaccante che il Genoa valuta sui 30 milioni di euro.

Considerati i tempi che si preannunciano piuttosto lunghi sul fronte delle uscite, il rischio per l’Inter è quello di perdere il terno che porta all’islandese. Nel caso in cui davvero sfumasse la pista Gudmundsson, come fatto più volte in passato, il club potrebbe pensare di tornare a bussare alle porte di un campionato che negli ultimi anni ha lasciato andare diverse opportunità di mercato in cerca di rilancio: la Premier League.

Pertanto, nell’approfondimento di mercato di Passione Inter, vi proponiamo alcuni dei possibili attaccanti in uscita che, in vari momenti, sono stati accostati al club nerazzurro e che tatticamente potrebbero tornare utili a Simone Inzaghi.

Iniziamo dall’unico parametro zero per il quale l’Inter ha più volte richiesto informazioni. In estate, infatti, Anthony Martial lascerà finalmente il Manchester United per la scadenza del contratto. Un profilo che negli uffici di Viale della Liberazione ha sempre ricevuto un alto gradimento e che nella rosa nerazzurra potrebbe a tutti gli effetti diventare il vice di Marcus Thuram.

Attaccante con caratteristiche diverse che proprio un anno fa era stato sondato dall’Inter una volta sfumato il ritorno di Lukaku, è Beto. L’ex Udinese non ha da subito avuto un grande feeling con la Premier League, sebbene un paio di gol pesanti messi a segno nell’ultima stagione. L’Everton non sta vivendo un gran momento sotto l’aspetto societario, come testimoniato dalle due pesanti penalizzazioni subite nell’ultima stagione, e potrebbe agevolare l’uscita del centravanti portoghese.

Proseguiamo con un talento di proprietà del Chelsea che ancora non è definitivamente sbocciato. Armando Broja, in prestito nell’ultimo anno al Fulham, è destinato a lasciare nuovamente i Blues. Un ragazzo su cui vale la pena scommettere, anche solo a titolo temporaneo qualora da Londra aprissero ad un nuovo prestito. Nazionale albanese, il classe 2001 troverebbe a Milano l’amico Asllani.

Vecchio pallino di Piero Ausilio, poi, è Timo Werner. L’attaccante tedesco non ha avuto sin qui la carriera che tutti ci saremmo aspettati di vedere. Dopo la spenta parentesi al Chelsea ed un ritorno deludente al Lipsia, da gennaio è in prestito al Tottenham. Gli inglesi hanno un diritto di riscatto da 17 milioni di euro: nel caso in cui non dovessero esercitare l’opzione, Werner potrebbe diventare un’opzione anche per l’Inter a costi contenuti.

CALCIOMERCATO INTER, DUE ATTACCANTI BONUS

Infine, chiudiamo con due top che potrebbero essere scaricati dai rispettivi club. Il primo è Eddie Nketiah dell’Arsenal, attaccante che nel girone di ritorno è finito nel dimenticatoio di Arteta. Con l’arrivo di un centravanti di peso richiesto dallo stesso tecnico spagnolo, il suo addio sarebbe più che scontato.

Altra menzione per Darwin Núñez. L’uruguaiano è chiaramente fuori dagli standard economici dell’Inter. A Liverpool, però, è esploso un caso: il centravanti ha rimosso tutte le sue foto in maglia Reds dal profilo Instagram e pochi giorni fa ha lanciato un indizio di mercato andando a trovare a Barcellona l’amico e connazionale Araujo. Una suggestione, quest’ultima, realizzabile solamente con la formula del prestito secco per i nerazzurri.