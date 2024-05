Svolta Klaassen: “C’è l’offerta ufficiale”

Tra i giocatori che hanno avuto un ruolo più marginale nella stagione dell’Inter, c’è sicuramente Davy Klaassen. Arrivato nelle battute finali del mercato estivo per rimpolpare il centrocampo di Inzaghi, potrebbe concludere la sua avventura in nerazzurro dopo solo un anno.

L’Inter ha un’opzione per il rinnovo del contratto per un ulteriore anno, ma come riportano diverse testate dalla Turchia, sul giocatore sarebbe forte l’interesse del Besiktas. Tutto dipenderà dai nerazzurri: se non eserciteranno la clausola l’olandese sarà svincolato in estate.

Intanto, il club turco, che segue il giocatore già da tempo, è intenzionato a completare il suo ingaggio e avrebbe già fatto un’offerta ufficiale a Klaassen da 3 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore al trasferimento.