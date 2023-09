Kamate devastante! Doppietta nel 4-0 rifilato al Torino

Oggi alle 15.00 è andata in scena Inter-Torino, quinta giornata del Campionato Primavera. Cristian Chivu ha dovuto fare a meno di Amadou Sarr e Aleksandar Stankovic, aggregati in prima squadra dopo gli infortuni di Davide Frattesi e Marko Arnautovic. Nonostante ciò l’Under 19 non ne ha risentito asfaltando per 4-0 la formazione granata. Grande protagonista ancora una volta Issiaka Kamate.

Il numero 10 della squadra di Chivu ha realizzato una doppietta, arrivando così a 4 reti in 5 partite in tutte le competizioni, contando quindi anche la Uefa Youth League. Numeri importanti in cui la mano del tecnico si vede. Chivu quest’anno ha infatti deciso di cambiargli ruolo, spostandolo da mezzala ad ala destra, giocando a piede invertito essendo lui mancino. Nuovo ruolo, nuova vita: 4 gol 1 assist e prestazioni spettacolari. Nella sfida di oggi ha prima segnato un gol pazzesco su assist di Daniel Quieto (vedi video a fondo pagina) e pochi minuti dopo ha realizzato il secondo incornando di testa sul cross di Thomas Berenbruch.

La manovra è passata anche oggi dai suoi piedi, aiutato da Luca Di Maggio, oggi Capitano, diventato la mezzala destra titolare nel 4-3-3 di Chivu. I due sono entrambi dotati di parecchia qualità, dialogano bene e si sovrappongono. Proprio da un inserimento di Di Maggio è arrivato il calcio di rigore conquistato da lui stesso. Dal dischetto ha sbagliato ma è poi riuscito comunque a trovare il gol dell’1-0. Nel finale anche Berenbruch si è aggiunto alla festa, segnando il definitivo 4-0, oltre all’assist realizzato. Prestazione perfetta della squadra di Chivu, che nonostante ciò ha urlato per 90 minuti, come siamo ormai abituati.