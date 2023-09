Quali partite salta Frattesi per infortunio

Si è aperto con una bruttissima notizia il pomeriggio nerazzurro alla vigilia di Salernitana-Inter. Come annunciato ufficialmente dal club, infatti, Davide Frattesi ha riportato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Un infortunio che terrà sicuramente il centrocampista centrale ai box per il match dell’Arechi, in programma domani sera alle 20.45 per la settima giornata di Serie A.

Nonostante non si tratti di un guaio muscolare troppo serio, il rischio elevato per l’Inter è quello di poter perdere Frattesi per gli ultimi match in calendario prima della sosta di ottobre. L’ex Sassuolo difficilmente riuscirà a recuperare per la gara di martedì sera in Champions League contro il Benfica e potrebbe al massimo sperare di tornare a disposizione per Inter-Bologna di sabato 7 ottobre.

Considerata l’importanza del calciatore, Simone Inzaghi potrebbe decidere di non correre rischi inutili ed attendere il rientro dalla sosta per fare nuovamente affidamento sul ragazzo. Si tratta infatti di un colpo duro per il tecnico nerazzurro, visto che con molta probabilità Frattesi sarebbe stato mandato in campo dal primo minuto per l’anticipo di domani con la Salernitana.