L’Inter può già cedere Radu: “Contatti con un club di Serie A”

Con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti dell’Inter sono chiamati a definire una serie di operazioni di contorno, fra cui trovare sistemazioni ai calciatori in prestito e fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Fra questi rientra certamente Ionut Radu, portiere romeno che – dopo l’infelice epilogo della stagione 2021-22 da vice Handanovic – nella scorsa stagione ha trascorso sei mesi alla Cremonese e altri sei all’Auxerre. Quest’anno, invece, il classe 1997 è stato ceduto in prestito al Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 8 milioni: un’opzione che, visto il ruolo marginale ricoperto da Radu (5 presenze totali), il club inglese non eserciterà.

Radu farà quindi ritorno alla Pinetina dal 1° luglio, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si stanno già muovendo per trovargli una nuova squadra. Fra i club che hanno già contattato l’entourage del calciatore – secondo Calciomercato.com – ci sarebbe il Como, neopromosso in Serie A che ha chiesto informazioni sui costi dell’operazione. L’Inter si augura di poter procedere a una cessione a titolo definitivo, visto il contratto in scadenza nel 2025 che rende impraticabile la via di un nuovo prestito, se non passando da un rinnovo che in Viale della Liberazione vorrebbero evitare.