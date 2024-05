Dazn aumenta ancora i prezzi: quanto costerà da agosto

La piattaforma streaming Dazn, che si è aggiudicata i diritti per la Serie A anche per il quinquennio 2024-2029, aumenta i prezzi di listino per gli abbonati. Era già successo qualche mese fa, ma adesso il nuovo rincaro partirà dal mese di agosto.

Per quanto riguarda l’abbonamento Dazn Standard (6 dispositivi registrabili con due visioni in contemporanea, purché dalla stessa rete domestica), si passa a 399 euro per il pagamento annuale in un’unica soluzione (29,92 euro al mese). Il pagamento mensile arriva invece a 34,99 euro, mentre quello mensile non vincolato – con possibilità di disdire mese per mese – si attesta sui 40,99 euro.

Sul fronte Dazn Plus (7 dispositivi registrabili con due visioni in contemporanea, anche da reti differenti) si arriva a 599 euro annuali, mentre il mensile sale a quota 59,99 euro.