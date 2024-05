Sono ore frenetiche quelle che ci separano dal 20 maggio, giorno in cui scadranno i termini per la restituzione del prestito di Steven Zhang a Oaktree. Se non dovesse riuscire a farlo, il fondo prenderebbe il controllo dell’Inter, avendo in pegno le quote.

Se le fonti di Ansa parlano di una trattativa alle battute finali fra Suning e Pimco, per il Corriere della Sera le cose stanno diversamente. L’intesa sarebbe “in corso di finalizzazione”, ma la trattativa viene descritta da fonti informate sulla vicenda come “durissima” e potrebbe dunque concludersi con esito negativo.

Oaktree, creditore di Zhang, si starebbe dunque preparando a prendere il controllo dell’Inter e avrebbe avviato le procedure necessarie all’escussione del pegno. Se il presidente nerazzurro non fosse in grado di ripagare il prestito entro lunedì prossimo, allora la procedura di cambio di proprietà diventerebbe automatica. Oaktree dovrebbe soltanto pagare a Zhang la differenza fra il valore di mercato del club e il debito.