Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di Salerno. Il tecnico dell’Inter, infatti, dovrà fare a meno di Davide Frattesi, reduce da un infortunio muscolare appena comunicato ufficialmente dal club nerazzurro. L’ex centrocampista del Sassuolo salterà sicuramente la sfida con la Salernitana ed è a forte rischio anche per gli ultimi due match prima della sosta di ottobre, rispettivamente contro Benfica e Bologna.

Questa la nota diffusa dalla società interista sulle condizioni del ragazzo: “Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni.”

L’opinione di Passione Inter

Come spiegato dal club, non si tratta di un infortunio particolarmente serio. Il risentimento – seppur lieve – ai flessori della coscia destra, potrebbe però tenere fuori Frattesi per i prossimi tre incontri. Un colpo durissimo non solo per il momento complicato che stava attraversando la formazione di Inzaghi, ma anche perché l’ex Sassuolo sarebbe partito dal primo minuto contro la Salernitana qualora fosse stato a disposizione del tecnico.