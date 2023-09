Chi è Abisso, l’arbitro di Salernitana-Inter: precedente da horror

Tornerà domani sera in campo l’Inter nell’anticipo delle 20.45 in casa della Salernitana. La formazione nerazzurra ha l’obbligo di ritrovare subito i tre punti dopo il passo falso commesso nell’ultimo turno a San Siro contro il Sassuolo.

Per la settima giornata di Serie A, intanto, sono state diramate da parte dell’AIA le designazioni ufficiali dei match in programma. Per quanto riguarda la sfida dell’Arechi, ad arbitrare la sfida tra Salernitana e Inter vi sarà un ritorno poco gradito ai tifosi nerazzurri, vale a dire quello di Rosario Abisso.

Il fischietto della sezione di Palermo evoca infatti brutti ricordi al popolo interista. Tra i precedenti, come dimenticare infatti la famosa gara del 24 febbraio 2019 del Franchi, nel pareggio pirotecnico per 3-3 tra Fiorentina e Inter. Una gara condizionata però da un errore commesso dallo stesso arbitro che concesse il calcio di rigore del pareggio ai viola nei minuti di recupero per un tocco di mani inesistente di D’Ambrosio.

Uno svarione che costò un lungo stop ad Abisso e soprattutto un veto di oltre due anni dai match interisti. L’arbitro palermitano è tornato infatti a dirigere una gara dei nerazzurri nell’aprile 2021 in occasione della vittoria per 1-0 sul Verona. Da allora non ha più arbitrato una gara dell’Inter, mentre gli altri due precedenti risalgono al 2018 e riguardano rispettivamente una vittoria contro l’Udinese e una sconfitta con il Sassuolo.

A completare la squadra arbitrale al fianco di Abisso saranno gli assistenti Vivenzi e Garzelli, più il IV Uomo Manganiello. Al Var l’esperto Irrati coadiuvato da Serra.