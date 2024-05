Serie A, UFFICIALE: cambia la regola sugli extracomunitari

Come già era stato anticipato dal presidente Lorenzo Casini, quest’oggi in occasione del Consiglio federale è stata ufficialmente modificata la regola sul tesseramento degli extracomunitari nel campionato italiano.

Con questa riforma tutti i club di Serie A potranno dalla prossima estate tesserare due extracomunitari senza vincolo di sostituzione con uno già presente in rosa. Una svolta sostanziale rispetto alla vecchia norma che invece prevedeva sì il tesseramento di due extracomunitari, ma di cui uno solamente in sostituzione.

Questo l’annuncio del presidente della Lega Serie A Casini: “Nel Consiglio si è deciso di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare in Italia ogni anno. Prima erano 2 di cui uno in sostituzione, da adesso saranno sempre 2 gli slot per gli extracomunitari, ma senza vincolo di sostituzione. Ringrazio l’Aic, che ha compreso l’esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”.